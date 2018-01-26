ЦСКА победил "Бамберг" и удерживает лидерство в Евролиге

Московский ЦСКА в рамках 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги на своем паркете принимал немецкий "Бамберг". Подопечные Димитриса Итудиса одержали верх над гостями со счетом 81:72. Самым результативным баскетболистом в поединке стал игрок армейцев Нандо Де Коло, который набрал 20 очков.

Эта победа стала для ЦСКА четвертой подряд в Евролиге. Всего в активе москвичей 16 побед и 4 поражения. "Красно-синие" сохраняют первую строчку в турнирной таблице турнира.

Следующим соперником ЦСКА станет мадридский "Реал". Матч состоится в Москве 1 февраля.