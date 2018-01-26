Жертвой стрельбы в центре Амстердама стал один человек

По данным полиции Нидерландов, в пятницу, 26 января, вечером в результате стрельбы, открытой в центре Амстердама, погиб человек, двое пострадали.

Представители местных правоохранительных органов уточнили, что несколько выстрелов были произведены на улице Гроте Виттенбургер, передает ТАСС. В настоящее время место происшествия оцеплено, там работают медики и сотрудники полиции. Движение по улице перекрыто. По данным СМИ, местные жители слышали несколько выстрелов, произведенных, возможно, из автомата. После этого на улице они видели убегающего человека в маске

Инцидент расследуется, по факту стрельбы пока никто не задержан, передает РИА Новости. Правоохранительные органы Нидерландов не склонны видеть в случившемся террористический след. По их мнению, в данном случае речь идет криминальном происшествии.