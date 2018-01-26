Шпажист Анохин стал бронзовым призером этапа Кубка мира

Российский шпажист Вадим Анохин завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в немецком городе Хайденхайме. Россиянин не смог выйти в финал, уступив со счетом 9:15 будущему триумфатору этапа Казуясу Минобе из Японии.

Сам японец в решающем сражении одержал победу над украинским фехтовальщиком Богданом Никишиным (15:13).

Отметим, что бронзовые медали достаются сошедшим на стадии полуфинала спортсменам. Помимо Анохина обладателем бронзы стал итальянец Габриэле Чимини.