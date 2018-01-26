В Сирии перехвачена автоколонна террористов, подготовленных Штатами

У российского центра примирения в Сирии появились доказательства — США создают подконтрольные отряды террористов и готовят их к диверсиям. Патруль сирийской армии перехватил колонну из трех джипов с боевиками в Эт-Танфе — районе, который полностью контролируют Соединенные Штаты. Боевики были хорошо экипированы и оснащены, отмечает телеканал "Россия 24". Они собирались устроить серию терактов. Как заявили российские военные — главная цель таких отрядов — сорвать мирный процесс в Сирии.