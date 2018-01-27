Константин Косачев одобрил намерение Японии снять санкции с России

"Самостоятельную позицию Японии ценим и видим, что она является адекватной и дальновидной!". Так, глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев прокомментировал инициативы японской стороны о возможном выходе из санкций против России. По словам Косачева, Япония ведет себя более активно и свободно, чем другие страны "семерки", которые проводят политику ограничительных мер против Москвы.

Накануне Минфин США расширил число фигурантов, которые попадают под односторонние санкции, напоминает телеканал "Россия 24". В частности, в этом списке из двадцати одной фамилии и примерно 20-ти предприятий оказались замминистра энергетики России Андрей Черезов и несколько дочерних компаний "Сургутнефтегаза". Впрочем, отметил Косачев, новые санкционные решения США воспринимаются уже как сакральный ритуал и не более.