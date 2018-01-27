В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами

Рыбаки Республики Кирибати и спасатели Фиджи и Новой Зеландии ведут поиск парома, пропавшего в Тихом океане около недели назад. Об этом сообщило Новозеландское радио. По его данным, на борту небольшого катамарана находились около 50 человек.

Отмечается, что судно вышло 18 января с острова Ноноути и спустя два дня должно было прийти к острову Тарава. О пропаже парома стало известно только несколько дней спустя.

Представитель спасательной службы Новой Зеландии Джон Эшби рассказал, что у судна ремонтировали гребной вал перед выходом в рейс, и это, возможно, стало дополнительной проблемой при навигации, передает ТАСС.