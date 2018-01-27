"Санкционный принтер взбесился": США расширили санкции против РФ

Американские власти расширили санкционные списки и внесли в них 21 гражданина России и Украины, в основном из ЛНР и ДНР. Документ опубликован Минфином США. Еще по 12 фирмам министерство уточнило объем экономических ограничений.

В ведомстве считают, что расширение санкций сохранит давление на Россию до полного выполнения обязательств по Минским соглашениям. Кроме того, ограничительные меры применены из-за поставки в Крым газовых турбин концерна Siemens.

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников, попавший в санкционный список, узнав об этой новости, передал привет Дональду Трампу от всех севастопольцев.

В свою очередь вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов, отметил, что ограничительные меры, никак не повлияют на развитие региона. При этом он подчеркнул, что санкции направлены больше на моральную и психологическую дестабилизацию.

Между тем, вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский рассказал, что американские ограничения никак не изменили жизнь и не помешали профессиональной деятельности крымских чиновников.

По мнению председателя Комитета по международным делам в Совфеде Константина Косачева, судя по количеству принятых в последнее время решений по санкциям, "взбесился американский санкционный принтер", передает РИА Новости.