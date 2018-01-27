Трансфер Ляпорта станет рекордным для "Манчестер Сити"

Игрок оборонительной линии испанского клуба "Атлетик" Эмерик Лапорт станет самым дорогим приобретением для английского "Манчестер Сити". Защитник подпишет с манкунианцами 5-летний контракт, который обойдется "горожанам" в сумму 57 млн фунтов или 66 млн евро.

"МанСити" решил в ближайшее время активировать опцию выкупа 23-летнего игрока у команды из Бильбао, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на британскую The Guardian, а в действующем контракте французского баска прописаны как раз 66 млн евро. Ранее самым дорогим приобретением клуба был полузащитник Кевин де Брюйне, за которого "Вольфсбург" в 2015 году получил 63 млн евро.