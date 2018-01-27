Париж превратился в озеро с гигантскими крысами

Критическое наводнение в Париже. Мэрия французской столицы запустила специальный дрон, чтобы наблюдать за подъемом Сены в основных точках города. Метеорологи предупреждают: дожди будут идти и дальше.

Чтобы река Сона вышла из берегов, такого жители Лиона не помнят с 2001-го. Затоплены променады. Дождь не прекращался весь день.

Главной достопримечательностью Парижа стала река Сена. Лишь кончики фонарных столбов напоминают о том, что здесь еще несколько дней назад были улицы.

Меньше всего повезло жителям пригорода Вильнев-Сен-Жорж. Два года назад здесь тоже стояла вода. Уйма времени ушла на получение компенсаций, страховых выплат, долго делали ремонт, закончили всего пару месяцев назад. И вот их дома снова затопило.

Улицы превратились в гладкие озера, не видно ни бортиков, ни ограждений. Забытые владельцами машины забрать теперь сможет только эвакуатор, но и он проезжает не везде — дорогу прощупывают пешком.

Одной из семей повезло. Люди еще могут дойти до своего жилища сами, приходится плутать, выискивая безопасный маршрут. А несколько сот человек вынуждены ютиться в убежищах, их эвакуировали на лодках, с собой они брали лишь самое необходимое. Животных сказали оставить.

Спасают и шедевры Лувра. Подземную галерею исламского искусства закрыли, в Малом дворце около 5 тысяч картин, скульптур и других экспонатов перенесли на верхние этажи.

"Есть ощущение, что это последствия глобального потепления. К сожалению, будет становиться хуже и хуже", — считают парижане.

С перебоями работают метро и пригородные поезда. Вода подтопила и подземные парковки в двух округах.

Набережные французской столицы. Еще недавно по ним ездили машины, а теперь это — сплошная река, по которой уже не ходят даже знаменитые туристические кораблики. Они просто не могут пройти под мостами. И это еще не предел.

Но все же рекорд 1910 года в 8,6 метра побит не будет. Тогда каменному зуаву — главному символу, по которому парижане определяют масштаб катастрофы, — вода была по грудь. Впрочем, совсем скоро жителям французской столицы придется столкнуться с новой напастью — в городе расплодились гигантские крысы. Что делать с ними, коммунальщики пока не знают.