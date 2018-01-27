Жюри "Золотого орла" влюбилось в "Салют-7"

За лучшие достижения в российской кинематографе на "Мосфильме" вручили престижную премию "Золотой орел".

Стенам "Мосфильма" к обилию знаменитостей не привыкать. Но в этот раз концентрация звезд на квадратный метр крайне высока. Событие не только культурное, но и светское — "Золотой орел" отправился в свой полет.

На красной дорожке сверкают платья, бриллианты и вспышки фотокамер. Известные, успешные, но все равно актеры переживают.

Первыми "отволновались" создатели телефильма "Анна Каренина. История Вронского". Елизавета Боярская — исполнительница главной роли — получила еще и персонального "Золотого орла". "Я очень рада, что наш сериал и фильм представлены в стольких номинациях, представлены мои друзья. Надеюсь, что мы все получим удовольствие, что будет праздник кино", — призналась актриса.

Статуэткой отметили сценарий фильма "Большой". Это картина об огромной работе над собой.

"Золотой орел" за "лучший сериал" "прилетел" к еще одному проекту телеканала "Россия 1". Это его голосом миролюбивый кот Леопольд мурлыкал "ребята, давайте жить дружно", переодетый в донну Розу Бабс Баберлей заставлял смеяться до колик в животе. За вклад в российский кинематограф награжден Александр Калягин. Зал аплодировал стоя.

"Если бы у меня в руках был бокал шампанского, я поднял бы тост за тех, кто верит в тебя: за режиссеров, актеров", — сказал народный артист РСФСР Александр Калягин.

За звание — "лучший" боролись пять фильмов: претендент еще и на "Оскар" "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой", "Время Первых" и "Салют-7".

Кинокритики выдвигали предположения, а ответ на главный вопрос вечера оказался очевидным. Триумфатор проката "Салют-7" влюбил в себя и жюри "Золотого орла".

"Салют-7" — фильм о долге, смелости и подвиге. Невероятные спецэффекты без оглядки на Голливуд и, конечно, игра актеров.

"Спасибо всем, кто любит наш фильм, кто голосовал за него. Мы очень старались интересное дело делать. Это большое приключение, хорошо, когда оно заканчивается вот так", — отметил режиссер картины Клим Шипенко.

Все только начинается — так говорят сегодня о российском кинематографе. Впереди — новые премьеры и новые эмоции, которые дарит нам отечественное кино.