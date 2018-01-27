Джеко и дос Сантос могут сменить "Рому" на "Челси"

Сразу двух футболистов итальянского клуба "Рома" рассматривают в качестве потенциальных кандидатов на трансфер руководители лондонского "Челси". Босниец Эдин Джеко и бразилец Эмерсон дос Сантос могут в ближайшее время перебраться в Англию.

При этом, по некоторым данным, условия сделки по Эмерсону согласованы и он уже фактически стал "аристократом", сообщает Sky Sport Italia. За него "Рома" просила 20 млн евро и лондонцы готовы заплатить и эту сумму, и 6 млн евро бонусов.

Джеко представители итальянской команды оценивают дороже и пока стороны не сошлись в цене на лидера сборной Боснии и Герцеговины: "Челси" предлагает 30 млн евро, но "Рома" хочет больше. При этом, как утверждает Football Italia, личный контракт Джеко с англичанами уже согласован.