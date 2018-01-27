Дикий слон сломал бивень, атаковав автомобиль с туристами в Ботсване

Слон напал на автомобиль с туристами во время сафари в Национальном парке Чобе, расположенном в Ботсване в южной части Африки.

Люди наблюдали за животными из авто, остановившегося на грунтовой дороге, проходящей через рощу. Как-то время все шло неплохо и путешественникам удалось рассмотреть стадо вблизи – буквально в паре метров от машины прошла слониха с маленьким слоненком.

Однако один из самцов посчитал, что люди могут представлять угрозу для его семейства и перешел в нападение. Он догнал машину и нанес несколько ударов бивнями, сломав один из них и повредив транспортное средство.

Решив, что незваные гости удалились на достаточное расстояние, слон прекратил преследование и отпустил туристов продолжать знакомство с фауной африканского континента.