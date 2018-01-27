Смертельный танец: число жертв расстрела возросло до 18

Количество убитых в результате стрельбы в танцевальном клубе в бразильском городе Форталеза возросло до 18 человек, тогда как ранее сообщалось о 10 жертвах. Обновленные данные муниципальных властей приводит бразильский телеканал Globo. Еще шесть человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, в субботу 27 января около 00:30 по местному времени (06:30 по Москве) вооруженные люди на трех автомашинах подъехали к танцплощадке и открыли стрельбу. Она продолжалась не менее 40 минут, передает ТАСС. По сообщению бразильских СМИ, причиной бойни мог быть конфликт между враждующими группировками наркомафии.

В докладе, опубликованном мексиканской неправительственной организацией "Безопасность, правосудие и мир" в 2016 году, находящаяся на северо-востоке Бразилии Форталеза была названа самым опасным городом Бразилии с точки зрения преступности. Местные власти тогда не согласились с выводами исследования, поставив его методологию под сомнение.