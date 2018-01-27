МОК зарегистрировал список из 169 российских олимпийцев

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Олимпиада-2018 2 часа назад
27 января 201819:09
МОК зарегистрировал список из 169 российских олимпийцевЧитайте нас в Telegram
Международный олимпийский комитет зарегистрировал российских спортсменов, которые примут участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане. В список вошли 169 атлетов, имена которых ранее были опубликованы на сайте ОКР.
Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации Станислав Поздняков подтвердил РИА Новости, что список, состоящий из 169 имен, зарегистрирован официально. Спортсмены могут начинать получать аккредитации.
Все наши спортсмены получили статус "олимпийские атлеты из России" и выступать под олимпийским флагом. Использование национальной символики российскими спортсменами не допускается.
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