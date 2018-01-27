Фурсенко не считает нужным вооружать школьную охрану

Усиление охраны учебных заведений не гарантирует полной безопасности от нападений, подобных произошедшим за последние недели в Перми и Улан-Удэ. Такое мнение высказал журналистам в кулуарах II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи" помощник президента России, бывший министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.

"Вы все хотите простого решения, желательно в формате твита, а его нет. Что значит усилить охрану? В каждую школу милицию не поставишь, с оружием охранник стоять не будет — вы представляете, чем это закончится?" — сказал он.

По словам Фурсенко, железные запоры не помогают, а преодолевать любые замки наша молодежь способна гораздо лучше взрослых. И даже если будут приняты все возможные меры безопасности, к новым нападениям могут привести информационный фон, насыщенный сообщениями о насилии, рост числа психически нестабильных людей и прочие факторы.

"Какие у нас решения? Не закрывать на это глаза, садиться и думать, что с этим делать", — сказал экс-министр образования. Однако, по его словам, "что бы мы ни делали, как бы мы ни делали, никто не будет на 100 процентов застрахован" от повторения ситуаций, подобных недавним происшествиям в российских школах.

15 января десятиклассник и его знакомый ранили ножами девять учеников и учительницу в Перми, а двумя днями позже ученик школы в деревне Смольное Челябинской области во время драки на перемене ранил ножом сверстника. 19 января ученик девятого класса школы в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ напал на семиклассников с топором, а потом поджег учебное помещение. Тогда пострадали семь человек.