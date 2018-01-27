"Реал" разгромил "Валенсию" в чемпионате Испании, Роналду сделал дубль

В Испании продолжается 21-й тур национального чемпионата. Футболисты мадридского "Реала" на чужом поле со счетом 4:1 одержали крупную победу над "Валенсией".

В составе победителей дубль оформил португальский форвард Криштиану Роналду (16-я и 38-я минуты), при этом оба мяча были забиты португальцем с пенальти. Кроме того, голами у гостей отметились Марсело (84-я) и Тони Кроос (89-я). В составе хозяев единственный мяч на счету нападающего Санти Мина (59-я). "Реал" с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, сократив отставание от лидирующей "Барселоны" до 16 баллов. "Валенсия" с 40 очками располагается на третьей строчке.