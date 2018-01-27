Биатлонист Цветков: три ночи провел без сна, но спасает семья

Российский биатлонист Максим Цветков, который не попал в число 169 спортсменов для участия в Олимпийских играх 2018 года, на своей официальной странице в Instagram поделился эмоциями и переживаниями от такого решения Международного олимпийского комитета.

Ранее стало известно, что в биатлоне в составе команды "Олимпийских спортсменов из России" на Олимпиаде-2018 выступят только четыре человека: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Лидеры сборной Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт остались без приглашений.

Цветков, которому 3 января исполнилось 26 лет, является чемпионом мира 2017 года в эстафете. Кроме того, в его активе два личных серебра с этапов Кубка мира и восемь эстафетных медалей, включая четыре золота. Также Цветков в 2014 году собрал полный комплект наград чемпионата Европы.

"Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа и огромное разочарование, написал Цветков. — Моя Любимая супруга и сын. Вот что меня спасает, я улыбаюсь и счастлив благодаря им. Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперед к своей мечте!"

Также Цветков рассказал о том, что примет участие в престижном лыжном марафоне Марчалонга. Ранее свое участие в соревнованиях подтвердил Шипулин. Российский биатлонист объяснил свое решение тем, что ему хочется отвлечься от происходящего и получать удовольствие от спорта.