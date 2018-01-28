Кавани обогнал Ибрагимовича по голам за "ПСЖ"

Во Франции завершился 23-го чемпионата страны. "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Монпелье" со счетом 4:0. Уругвайский нападающий парижан Эдинсон Кавани побил рекорд шведа Златана Ибрагимовича по количеству голов за клуб.

В составе победителей мячи в матче с "Монпелье" забили Кавани (11-я минута), Неймар (40-я – с пенальти, 82-я) и Анхель Ди Мария (70-я). Для Кавани этот гол стал 157-м в составе "ПСЖ" во всех турнирах и официальных матчах. Ибрагимович, который играл за парижан в 2012-2016 годах, отметился голами за "ПСЖ" 156 раз. Кавани выступает за парижский клуб с 2013 года, за это время вместе с командой он по три раза выиграл чемпионат и Кубок страны.

В турнирной таблице чемпионата Франции "ПСЖ" с 59 очками занимает первое место и опережает "Лион" на 11 баллов.