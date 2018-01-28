Николай Патрушев: решения МОК и WADA — это чистая политика

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев подчеркнул, что решения МОК и WADA — это чистая политика, хотя олимпийское движение не должно от неё зависеть, передает телеканал "Россия 24".

"То, что WADA делает, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу — это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения. Надеюсь, что в последующем одумаются и сделают правильные выводы", — заявил Патрушев.