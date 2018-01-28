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28 января 201806:16

В Якутии пьяный отец выбросил из окна грудного ребенка
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В Якутии пьяный мужчина выбросил в окно десятимесячного младенца. Ребенок упал со второго этажа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

"Ввиду полученной кататравмы состояние ребенка крайне тяжелое", — говорится в сообщении.

В Сунтарский район, где произошел инцидент, рейсом санитарной авиации прибыли врачи экстренной медицинской помощи. Сейчас пострадавшего малыша эвакуируют в Якутск.

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