В Якутии пьяный отец выбросил из окна грудного ребенка

В Якутии пьяный мужчина выбросил в окно десятимесячного младенца. Ребенок упал со второго этажа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

"Ввиду полученной кататравмы состояние ребенка крайне тяжелое", — говорится в сообщении.

В Сунтарский район, где произошел инцидент, рейсом санитарной авиации прибыли врачи экстренной медицинской помощи. Сейчас пострадавшего малыша эвакуируют в Якутск.