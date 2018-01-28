Лыжники Устюгов и Ретивых подадут иски в CAS

Российские лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых подадут апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свое отстранение от Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Устюгов и Ретивых не получили приглашение на Олимпиаду и не вошли в список из 169 спортсменов, которые все-таки отправятся на Игры в составе команды "Олимпийских спортсменов из России". Ранее лыжники обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой разъяснить им причины недопуска в Пхенчхан.

"Адвокаты Ретивых и Устюгова уже получили от них доверенности. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник, — заявила глава президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которую цитирует ТАСС.

Кроме того, Вяльбе сообщила, что российскую команду на Играх возглавит Маркус Крамер, а сама она поедет на Олимпиаду в качестве болельщика. "Маркус Крамер возглавит тренерский штаб лыжной сборной спортсменов-олимпийцев из России на Олимпийских играх, — сказала Вяльбе, которую цитирует РИА Новости. — Я еду на Олимпийские игры в качестве болельщика в группе ветеранов-олимпийцев".