Жертвами пожара в общежитии под Омском стали 5 человек, в том числе 2 детей

В поселке Новоомский (Омская область) произошел пожар в общежитии. Пятиэтажное рабочее общежитие загорелось около 5 часов 30 минут утра по местному времени (02:30 по времени Москвы). Жертвами пожара стали 5 человек, в том числе двое детей 13 и 14 лет. Еще семь человек получили травмы, передает ТАСС.

Причины пожара выясняются, на месте работает группа следователей. По факту возгорания может быть возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".