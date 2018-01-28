Ночной пожар в рабочем общежитии под Омском: первые подробности и версии

В ночь с 27 на 28 января в рабочем общежитии в поселке Новоомский произошел пожар. Погибли пять человек, в том числе двое детей 13 и 14 лет. Еще 7 человек получили травмы. Трое из них госпитализированы.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в токсикологическом центре, передает ТАСС. Двое были направлены в ожоговый центр, состояние одного пострадавшего – тяжелое, второго – средней степени тяжести.

Из горящего здания были эвакуированы 60 жильцов. Еще 90 покинули общежитие самостоятельно. В ликвидации возгорания принимали участие 46 пожарных и 13 единиц техники. Тушение заняло три часа.

На месте ЧП работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Основная версия инцидента – неосторожное обращение с огнем.