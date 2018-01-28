Тренер лыжников: иностранцы говорят, что произошедшее с Устюговым – безумие

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, как его иностранные коллеги отреагировали на недопуск двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова на Олимпийские игры 2018 года. По его словам, большинство назвали это решение безумием.

Ранее стало известно, что Устюгов не получил приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан и не вошел в список из 169 спортсменов, которые выступят на играх за команду "Олимпийских спортсменов из России". Устюгов уже заявил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение Международного олимпийского комитета.

"Почти каждый из моих коллег подошел ко мне и спросил: "Маркус, что случилось? Что они сделали с тобой и Сергеем, это просто безумие! Нам очень жаль вас, — заявил Крамер, которого цитирует Чемпионат.com со ссылкой на RT. — То, что они сделали, это грандиозный скандал и это несправедливо по отношению к спортсмену".

Крамер на Играх-2018 возглавит российскую команду. По его словам, на Олимпиаду не допускают лучших российских спортсменов, потому что не хотят от них хорошего выступления. "Я считаю, что, когда не допускают Шипулина, Ана и других лучших спортсменов, они просто не хотят, чтобы россияне хорошо выступили на Олимпиаде", — добавил наставник российских лыжников.