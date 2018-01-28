В Финляндии стартовали президентские выборы

В Финляндии стартовало голосование на выборах президента, сообщает Министерство юстиции страны. Всего за кресло лидера государства поборются восемь кандидатов от политических партий и от движений избирателей. Ожидается, что выборы пройдут в один тур, но в случае необходимости проведения второго тура он намечен на 11 февраля.

Как сообщили в Минюсте, досрочно уже проголосовали 36,7 процента избирателей, включая премьер-министра и президента страны.

Всем гражданам, обладающим избирательным правом, было направлено письмо с двумя избирательными карточками на случай, если выборы пройдут в два тура. На них указан участок для голосования в день выборов, передает РИА Новости.