Трамп обвинил ЕС в нечестном отношении к США

Дональд Трамп рассказал о проблемах с Евросоюзом. По его словам, Брюссель "нечестно относится" к Вашингтону в том, что касается торговли, пишет издание Daily Mail.

Президент США отметил, что товарам из Америки "очень сложно" проникнуть на рынок ЕС. При этом европейцы отправляют свой товар в Штаты с минимальными налогами. "Это очень нечестно", — подчеркнул Трамп, добавив, что так поступают не только европейские страны.

Что касается переговоров Британии и ЕС о выходе страны из европейского блока, Трамп заявил, что "вел бы их по-другому" и занял бы "более жесткую позицию", передает РИА Новости.