С-400 заступили на боевое дежурство под Саратовом

В Поволжье встали на боевое дежурство расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Комплексы предназначены для поражения воздушных целей.

За всю боевую историю зенитно-ракетного полка под Саратовом это третий случай перевооружения. Комплексы С-300ПС, отслужившие больше 20 лет, заменили на новейшие С-400 "Триумф". Не поменялись только цели.

— Прикрытие важнейших объектов Российской Федерации от ударов средств воздушного нападения противника.

Подъем пусковых установок — одновременно торжественное и знаковое мероприятие. Именно с этого момента начинается непосредственно боевое дежурство, и пока оно длится, ракеты всегда будут смотреть в небо.

Новенький дивизион — это восемь зенитно-ракетных комплексов, которые под единым управлением способны вести сразу 80 целей. Для того, чтобы освоить С-400, зенитчики Центрального военного округа прошли переобучение в Ленинградской области, а затем имели возможность осуществить практические пуски на государственном полигоне Капустин Яр.

"В состав расчета входит теперь меньшее количество личного состава, но при этом эффективность работы не снижается. Скажем так, увеличились наши возможности по дальности обнаружения и поражения воздушных целей", — рассказал командир 1-го зенитно-ракетного дивизиона соединения ПВО ЦВО Александр Скидан.

При этом цель может лететь на большой или малой высоте — комплекс фиксирует абсолютно все, что движется над зоной прикрытия. Скорость цели может достигать отметки почти пять километров в секунду. Быстрее имеющееся сегодня в мире летающее оружие не передвигается.

"Современная техника С-400 позволяет гарантированно уничтожать любую аэродинамическую или аэробаллистическую цель всех существующих стран современного мира", — говорит командир Гвардейского зенитного ракетного полка Валерий Иванин.

В ближайшее время полк будет оснащен еще одним дополнительным дивизионом ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Они будут прикрывать основные зенитные комплексы, чтобы в случае боевого применения С-400 не отвлекался на мелочи.