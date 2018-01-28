Шторм не пустил Порошенко в Круты

Из-за штормового предупреждения самолету президента Украины Петра Порошенко не разрешили приземлиться в Черниговской области. Как рассказал вице-премьер Украины Павел Розенко, президент должен был участвовать в мероприятиях по случаю 100-летней годовщины боя под Крутами, однако неблагоприятные погодные условия и штормовое предупреждение помешали этому.

По словам Розенко, которому удалось добраться и выступить в Крутах, президента Порошенко могли пересадить на автомобильный транспорт, однако глава государства посчитал неприемлемым, чтобы участники мероприятий ждали его два часа.

Мероприятия продолжатся в понедельник, 29 января, уже с участием президента, пока же глава государства передает искренние извинения из-за невозможности своего участия, добавил вице-премьер.

29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и вооруженными формированиями Украинской народной республики, пытавшимися остановить их продвижение к Киеву. Бой под Крутами — один из символов борьбы украинцев за независимость, напоминает РИА Новости.