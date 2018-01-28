Курды обвинили турок в бомбежке плотины Майданки

Турецкая авиация наносит удары по плотине Майданки в сирийском Африне, это несет угрозу жизни мирных людей, сообщил медиацентр "Сирийских демократических сил".

По его данным, столкновения курдских ополченцев и турецкой армии, а также протурецких боевиков продолжаются во многих точках Африна. Активные действия зафикисрованы на холме Касталь.

Между тем, девушка из курдского Отряда женской самообороны подорвала турецкий танк. В результате ополченка Зейлюх Хамо 1998 года рождения с позывным "Авеста-Хабур" погибла, передает РИА Новости.