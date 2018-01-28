Теннисист Роджер Федерер стал чемпионом Australian Open

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису встретились швейцарец Роджер Федерер и хорват Марин Чилич. Еще перед началом поединка большинство специалистов прочили победу второй ракетке мира. Встреча получилась крайне упорной, и все же Федерер стал чемпионом Australian Open.

Для швейцарского теннисиста этот финал оказался 30-м в карьере в рамках турниров "Большого шлема". До сегодняшнего дня он выиграл в 19 из них. Поэтому победа над хорватом стала для Роджера юбилейной.

В первом сете Федерер без особых проблем разобрался со своим соперником, обыграв того со счетом 6:2. А вот вторая партия выдалась куда более упорной. В итоге все закончилось на тай-брейке, в котором сильнее оказался Чилич 7:6.

В двух следующих сетах соперники по разу праздновали победу с одинаковым счетом 6:3. Все решалось в заключительной пятой партии. На этот раз Федерер решил не затягивать поединок, разгромив соперника 6:1. Эта победа стала 20-й для легендарного швейцарского теннисиста в турнирах "Большого шлема" и шестой — на Australian Open.