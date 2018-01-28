На Кипре закрылись избирательные участки

На Кипре завершился первый тур президентских выборов, передает канал "Россия 24". Во второй тур, по данным экзитполов, пройдут два кандидата.

За действующего президента Никоса Анастасиадиса проголосовали порядка 40% избирателей. За кандидата от коммунистов Ставроса Маласа — около 30% голосов. Второй тур может пройти на Кипре уже в следующее воскресенье 4 февраля.