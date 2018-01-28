Эксперты: на акциях Навального много школьников, остальным приходить неинтересно

Сторонникам оппозиционера Алексея Навального уже самим неинтересно участвовать в акциях протеста, считает член Общественной палаты РФ, директор фонда "Исследования проблем демократии" Максим Григорьев. Он пояснил, что Навальный не предлагает содержательной программы действий, а его проект по созданию "штабов" в регионах носил характер пиара и никак не относится к реальной избирательной кампании, которая началась в стране.

Григорьев отметил, что на несанкционированную акцию в Москве 28 января пришли, по данным МВД, около тысячи человек, тогда как аналогичная акция в марте прошлого года собрала 7-8 тысяч человек. По его мнению, это связано с тем, что позиция Навального, связанная с противодействием политической власти, лишена каких либо содержательных предложений. Такая позиция "сама по себе бессмысленна и становится постепенно малопривлекательной даже для его сторонников", приводит слова Григорьева РИА Новости.

Как указал директор фонда "Исследования проблем демократии", сейчас идет избирательная кампания, Навальный участия в ней не принимает, вместе с тем появились новые лица, такие как Павел Грудинин и Ксения Собчак. "Движение Навального не имеет к ней никакого отношения и не имеет никакой другой содержательной повестки, кроме как попытки сорвать выборы", — отметил Григорьев. По его мнению, такую позицию разделяет все меньше и меньше сторонников Навального.

Со своей стороны член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов обратил внимание, что на воскресной протестной акции в Москве присутствовали школьники. "То есть именно школьники, причем такое ощущение, что целыми классами приходят", — сказал он.

СПЧ неоднократно выражал обеспокоенность в связи с тем, что в соцсетях появляются призывы к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях. Правозащитники подчеркивали недопустимость политической эксплуатации детей.

Общественно-массовые мероприятия, согласованные с местными органами власти, прошли в воскресенье в 46 субъектах Российской Федерации.