НХЛ. "Калгари" отказался от услуг Ягра, выставив его на драфт отказов

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз" решило прекратить сотрудничество с чешским хоккеистом Яромиром Ягром. Клуб в ближайшее время собирается выставить игрока на так называемый драфт отказов. Об этом сообщил инсайдер Эллиот Фридман.

"Скоро Ягр окажется на драфте отказов, поскольку "Калгари" уже работает в этом направлении, — приводит слова Фридмана Чемпионат.Com. – В свою очередь, Яромир хочет продолжить карьеру, но для этого нужен драфт".

В текущем сезоне НХЛ Ягр провел 22 матча за "Флэймз", забил один гол и сделал шесть передач. Ранее агент хоккеиста Петр Свобода сообщал, что действующий контракт игрока с клубом будет расторгнут по обоюдному согласию.