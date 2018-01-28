НХЛ. "Калгари" отказался от услуг Ягра, выставив его на драфт отказов

НХЛ. "Калгари" отказался от услуг Ягра, выставив его на драфт отказовЧитайте нас в Telegram
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз" решило прекратить сотрудничество с чешским хоккеистом Яромиром Ягром. Клуб в ближайшее время собирается выставить игрока на так называемый драфт отказов. Об этом сообщил инсайдер Эллиот Фридман.
"Скоро Ягр окажется на драфте отказов, поскольку "Калгари" уже работает в этом направлении, — приводит слова Фридмана Чемпионат.Com. – В свою очередь, Яромир хочет продолжить карьеру, но для этого нужен драфт".
В текущем сезоне НХЛ Ягр провел 22 матча за "Флэймз", забил один гол и сделал шесть передач. Ранее агент хоккеиста Петр Свобода сообщал, что действующий контракт игрока с клубом будет расторгнут по обоюдному согласию.
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