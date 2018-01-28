На выборах президента Финляндии лидирует Ниинистё

Закончилось голосование на выборах президента Финляндии, всего в стране было открыто более двух тысяч избирательных участков, передает РИА Новости.

Саули Ниинистё лидирует на выборах президента Финляндии по результатам досрочного голосования, которое прошло 17-23 января, передает ТАСС. Ниинистё, который участвует в выборах как независимый кандидат, набирает 64,4% голосов. На втором месте кандидат от "Союза "зеленых" Пекка Хаависто (11,2%), на третьем — кандидат "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари (6%).

Окончательные официальные итоги голосования будут представлены минюстом Финляндии 30 января.