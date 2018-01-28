Выборы президента Финляндии: Ниинистё победил, набрав 62,7 процента голосов

Саули Ниинистё — нынешний президент Финляндии, баллотирующийся на второй срок – победил на выборах главы государства. Он набрал 62,7 процента голосов избирателей после проверки 100 процентов бюллетеней. Об этом сообщило в воскресенье, 28 января, министерство юстиции.

Как уточняется, другие кандидаты набрали менее 15 процентов голосов.

"Наша страна прекрасна, и мы позаботимся, чтобы она оставалась прекрасной. Мы позаботимся, чтобы страна оставалась открытой", — заявил Ниинистё, обращаясь к своим сторонникам.

Окончательные официальные итоги выборов президента Финляндии министерство юстиции объявит во вторник, 30 января, передает РИА Новости.