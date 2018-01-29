"Барселоне" вновь покорился беспроигрышный рекорд чемпионата Испании

Испанская "Барселона" в матче 21-го тура чемпионата Испании на своем стадионе встречалась с "Алавесом". Гости первыми открыли счет, однако два гола в исполнении Луиса Суареса и Лионеля Месси помогли каталонцам одержать победу с минимальным счетом 2:1.

После этой победы подопечные Эрнесто Валверде продолжают лидировать в Примере, набрав 57 очков. Примечательно, что "Барса" продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до 21 матча – клуб из столицы Каталонии на данный момент не потерпел ни одного поражения. Ранее такое достижение устанавливалось только в сезоне 2009/10, которое было достигнуто также "Барселоной".

Напомним, что по итогам 21 тура чемпионата Испании отрыв каталонцев от ближайшего преследователя – мадридского "Атлетико" – составляет 11 баллов.