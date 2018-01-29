Североатлантический циклон принесет в Москву снег и потепление

В первый рабочий день под влиянием североатлантического циклона в столичном регионе продолжит прирастать снежный покров, а общий температурный фон ожидается на 5-7 градусов теплее данных метеостатистики.

В Москве и области облачно, временами снег. Максимальная температура в мегаполисе -3…-5°, в Подмосковье -2…-7°. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление к вечеру понизится до 740 миллиметров ртутного столба, передает Центр погоды ФОБОС.