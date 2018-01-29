Пятые сутки поисков "Востока": обследовано 30 тысяч квадратных километров

В ходе операции по поиску судна "Восток" обследовано около 30 тысяч квадратных километров акватории Японского моря.

Поиски идут уже пятые сутки, однако сейнер обнаружить так и не удалось. Погода в районе операции остается неблагоприятной: сильный ветер, волнение на море более трех метров, пасмурно, временами идет снег. Судно "Орион" по просьбе капитана от поисков освободили из-за плохих погодных условий и возможного обледенения.

Как сообщили "Интерфаксу" в Росморречфлоте, удалось обнаружить рыболовецкий буй. Ранее в этом же районе были найдены два спасательных жилета, обломок доски, предположительно с рубки, с сохранившейся буквой "К" и два спасательных круга. Также были найдены два пустых спасательных плота с маркировкой пропавшего "Востока", оба без признаков пребывания людей.

Рыболовное судно "Восток" подало сигнал бедствия 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. После этого судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция. На борту сейнера находились 20 моряков.