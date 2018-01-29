Трубы есть, а газа нет: за газификацию с пенсионеров потребовали огромные деньги

Благое начинание обернулось большими финансовыми потерями. В одном из поселков Шаховского района областная программа газификации забуксовала на самом финише. С жильцов муниципальных домов неожиданно потребовали доплатить весьма внушительные суммы. Многие оказались не готовы и теперь рискуют остаться без газа.

Газовые баллоны Анне Андреевне соседи приносят раз в три месяца, хотя ее дом в селе Середа Шаховского района по идее должны были газифицировать еще прошлым летом. Трубу действительно провели, но за работы внутри квартиры запросили почти 40 тысяч.

"Пока не заплатили, с договором этим не согласны. Они нам: платите сразу. Мы хотели, может, половину. Нет, сразу на оборудование. Для нас это дорого!" – жалуется Анна Свириденко.

Такая сумма большинству жителей дома не по карману. Да и за что платить, люди попросту не понимают, ведь по сути осталось только поставить счетчики и подключить плиты в квартирах.

"Пенсия-то не растягивается! Мы не знаем, мы расстроены все, что так. Почему в микрорайоне бесплатно, а нам – платите?" – возмущается Александра Гудилина.

Тендер на газификацию села выиграла тверская компания СУ-259. Подрядчика заявленная цена не смущает.

"Эта сумма складывается из материалов, установки счетчиков, оформлении технической документации — оформление в абонентском отделе, жителям, бабушкам-дедушкам никуда не надо обращаться, ездить по области. Мы за них это все сделаем", — объясняет Роман Ильченко, начальник газификации СУ-259.

"В "Мособлгазе" мне ответили однозначно, что цена завышена. Фактически осталось подключить вот эту часть трубы, соединить, и просят 38 тысяч за это! "Мособлгаз" объявил мне около 5 тысяч вместе с материалами", — рассказывает Андрей Воронов.

В местной администрации о проблеме прекрасно знают, только почему-то уже полгода не вмешиваются.

- Это справедливо, вот такую цену назначать?

- Нет. Я не согласен, что такая высокая цена. У наших людей нет таких денег, чтобы эти суммы платить.

- Может, расторгнуть договор с этой компанией?

- У нас нет с ними проблем. В данном случае каждый частник должен найти ту компанию, которая из устроит по цене, — говорит Владимир Разиньков, заместитель главы администрации ГО Шаховская.

- Нас ставят в такие рамки: пока вы не оплатите этот договор, у вас ничего не будет! Люди испугались. Ничего делать дальше не будут.

По мнению чиновников, жители должны искать нового подрядчика самостоятельно. Газ подключат только после того, как будут выполнены работы внутри каждой квартиры.