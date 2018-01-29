Особые антитела остановят аллергию до её проявления

Аллергические реакции связаны с неадекватным иммунным ответом организма на обычно доброкачественные вещества (пыльца, споры плесени, некоторые продукты). Иммунотерапия и различные антигистаминные препараты облегчают симптомы такого нарушения и помогают большинству аллергиков вести нормальный образ жизни. Но было бы здорово найти одно универсальное средство, которое может не просто подавить, а вообще остановить аллергические реакции.

Европейские исследователи приблизились к открытию такого лечения. Команда из Орхусского университета (Дания) обнаружила механизм, в ходе которого антитела полностью инактивируют аллергические процессы организма. В работе приняли участие иммунологи, молекулярные биологи и генетики. Изначально они искали способы улучшения существующего лечения аллергии, но вместо этого обнаружили кое-что более действенное.

Поясним, что, когда у человека развивается аллергическая реакция на то или иное соединение, иммунная система продуцирует молекулу, называемую иммуноглобулином E (IgE). Когда молекулы IgE связываются с рецепторами на поверхности мастоцитов (тучных клеток, входящих в состав иммунной системы), высвобождается гистамин – нейромедиатор, который влияет на дыхательные пути, кожу, ЖКТ. Именно из-за него запускается большинство аллергических реакций — от зуда до анафилактического шока.

Существующие методы лечения в основном блокируют рецепторы гистамина либо используют так называемые терапевтические антитела. Но если воздействовать на сами молекулы иммуноглобулина E и помешать им связаться с мастоцитами, это просто-напросто остановит аллергическую реакцию ещё до её появления.

Для этого авторы использовали антитела под названием 026 sdab. Их обнаружили в организмах лам, некоторых видов верблюдов и хрящевых рыб. Они не дают IgE связаться с двумя типами иммунных рецепторов (CD23 и FceRI). Кроме того, исследователи обнаружили, что антитела также блокирует молекулы IgE, даже если они уже успели связаться с этими рецепторами.

Автор работы Эдсард Спильнер (Edzard Spillner) поясняет: если молекулы иммуноглобулина E не могут связываться с иммунными клетками, то неважно, в каких количествах организм их вырабатывает. Они всё равно не запустят аллергическую реакцию, потому что будет заблокирован "спусковой механизм".

А чтобы нарушить взаимодействием между "молекулами аллергии" и иммунными клетками, учёным потребовалось всего лишь 15 минут.

В данном случае эксперименты проводились с клетками крови пациентов, страдающих от аллергии на пыльцу берёз, а также яд насекомых. Однако, по словам специалистов, по тому же принципу можно предотвратить любые виды аллергии и даже астму.

"Теперь мы можем точно определить, как антитело предотвращает связывание IgE с рецепторами, что позволяет нам представить совершенно новые стратегии для инженерной медицины будущего", — рассказывает соавтор исследования Ник Лаурсен (Nick Laursen).

Спиллнер добавляет, что 026 sdab – это так называемое однодоменное антитело, которое продуцируется чрезвычайно стабильно в процессах с использованием микроорганизмов, и это открывает новые возможности для терапии. В отличие от большинства уже использующихся в иммунотерапии антител, новое вводить в организм пациента при помощи инъекции не обязательно. Химическая структура позволяет, к примеру, вдыхать или проглатывать лекарство, что делает лечение проще, удобнее и дешевле.

Но перед тем, как на рынке появятся новые противоаллергические препараты на основе таких антител, учёным потребуется провести клинические испытания, чтобы доказать безопасность нового метода лечения.

Научная статья с более подробным описанием исследования опубликована в журнале Nature Communications.

Кстати, ранее выяснилось, что бороться с аллергией также помогают кишечные бактерии. Кроме того, учёные представили приложение для сезонных аллергиков, а также новый детектор, который обнаружит аллергены в пище.