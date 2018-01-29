Американцы не приедут в Сочи на сирийский Конгресс

Представители США не будут участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога в России.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в Москве Мария Олсон.

В качестве причины она сообщила о том, что о своем неучастие в Конгрессе заявил Сирийский комитет по переговорам. "США уважает решение СКП", — пояснила Олсон.

Дипломат подчеркнула, что США, в рамках по политическому примирению в Сирии, продолжит сотрудничество с ООН и другими сторонами, в том числе с Россией.