Леонид Тягачев: мы извинились, а с нами поступили несправедливо

Бывший руководитель Олимпийского комитета России, а ныне член комитета Совета Федерации по международным делам Леонид Тягачев заявил, что Международный олимпийский комитет поступил несправедливо с российскими спортсменами, запретив многим из них участвовать на Играх в Пхенчхане.

"Я уже устал – нервов не хватает переживать то, что несправедливо делают с нашими спортсменами. Это очень обидно и досадно, и отношение к МОК у меня сейчас отрицательное. Не знаю, что думают об этом другие члены Олимпийского собрания, чиновники Минспорта", — цитирует чиновника "Спорт-экспресс".

"Да, мы извинились, стали работать, создавать свою лабораторию. Ничего не нарушили, сделали все, что нужно было за год. Но нас опять, как говорится, трахнули со всей силы, и мы не знаем, что будет дальше", — заявил Тягачев.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет допустил до Олимпиады 169 российских спортсменов. В списке приглашенных не оказалось многих лидеров сборной страны.