Новый фитнес-флешмоб: скандинавы бегают по грязным местам, собирая мусор

В Скандинавии набирает популярность новый фитнес-флешмоб под названием "плоггинг". Так жители Швеции называют забеги по загрязненным местам, во время которых они собирают мусор. Семейный вид спорта сочетает в себе приятное с полезным, сообщает Metro.

Отправляясь на пробежку, энтузиасты плоггинга берут с собой мусорные пакеты и перчатки. Забеги, как правило, устраивают в местах, где люди сорят чаще всего – в парках, на окраинах и набережных.

После пробежки "плоггеры" фотографируются с трофеями.

Фитнес-эксперт Миранда Ларби говорит, что плоггинг относится к интервальным тренировкам.

"Это когда вы делаете комплекс упражнений с длительными паузами. Такие движения хороши для сжигания жира. Кроме того, вы приседаете и наклоняетесь, собирая мусор", — отмечат Ларби.