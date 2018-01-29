В Сочи решают, как вывести Сирию из кризиса

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Конфликт в Сирии 12 минут назад
В Сочи решают, как вывести Сирию из кризисаЧитайте нас в Telegram
В Сочи стартует Конгресс сирийского национального диалога. В числе главных вопросов — будущее Арабской республики и конституционная реформа в стране. Более полутора тысяч участников форума собрались вместе, чтобы наметить пути выхода из затянувшегося политического кризиса. К масштабным переговорам — без преувеличения — приковано внимание всего мира. Какие надежды связывают с предстоящими переговорами участники конгресса?
В аэропорту Дамаска не протолкнуться. Только из Сирии на конгресс в Сочи летит 1300 делегатов. Впереди — переговоры — беспрецедентные и по масштабу, и по формату.
"Я очень рад, что Россия предоставила нам площадку для переговоров со всеми конструктивными силами нашей республики, — говорит делегат Конгресса национального диалога Сирии Халеб Лабуд. — Будем надеяться на положительный результат".
"Все эти люди летят в Сочи с одной целью — найти решение сирийской проблемы, покончить с ней, — добавляет другой делегат Конгресса национального диалога Сирии Жерар Реисьям. — В первую очередь, мы должны встретиться с оппозицией, если можно так ее назвать. В конце концов, все мы — сирийцы. У нас будут встречи сирийцев с сирийцами".
Так уставшим от войны гостям здесь желают мира. Плакаты с белым голубем — и в аэропорту, и по пути к гостиницам, где живут делегаты. "Мы видим, что существуют планы по расчленению Сирии, — отмечает член политбюро партии "Народный призыв" Рияд Табара. — Мы это видим, в том числе из-за американского военного присутствия на нашей земле. Поэтому мы будем подчеркивать необходимость принятия резолюций по недопущению разделения Сирии".
"Надо договориться о прекращении огня, — убежден официальный представитель либерального оппозиционного сирийского движения "Завтра Сирии" Монзер Акбик. — Женевский формат не сильно помог всему процессу. Есть шанс сейчас помочь женевскому формату".
Шанс, действительно, есть. Формат конгресса уникален. За одним столом будут не только представители власти и оппозиции. В Сочи прилетели представители сирийских племен, шейхи, бывшие участники незаконных вооруженных формирований, которые согласились на перемирие, духовные лидеры, диаспоры, курды, изиды, ассирийцы. Впереди — самый настоящий национальный диалог.
В гостиницах Олимпийского парка Сочи в эти дни трудно найти свободные номера. На конгрессе работают больше 500 журналистов и 1600 делегатов. Для них выделены три отеля. Живут участники компактно, но не вместе. Здесь встречаются политические противники. В зависимости от взглядов их и расселяли.
Никаких посредников. Россия лишь организовала площадку. Иностранные наблюдатели лишь наблюдают. Вмешиваться в переговоры сирийцев запрещено. Инициатором конгресса минувшей осенью выступил Владимир Путин. Организацией конгресса занимались с ноября — так непросто было собрать за одним столом участников.
"То, что какие-то представители процессов, происходящих сейчас в Сирии, не приняли участие, вряд ли сможет сорвать этот конгресс, и вряд ли сможет существенно подорвать значимость этого конгресса", — считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Одной из целей видится отбор кандидатов для участия в работе комиссии по обсуждению конституции, — говорит специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. — Это очень важно, потому что именно этот вопрос мы собираемся передать, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254, для дальнейшей имплементации Стаффану де Мистуре и для его дальнейшей работы".
Стефан де Мистура — спецпредставитель ООН по Сирии — в Сочи уже прилетел. Это знак. Тем удивительней слышать заявление оппозиционных представителей из высшего комитета по переговорам, которые отказались принимать приглашение. По словам делегатов, желающих от поездки в Россию отговаривают американцы.
"Американцы хотели расчленить Сирию, и, по сути, они к этому подошли вплотную, — рассуждает политолог Сергей Михеев. — Никакие переговоры, никакое продолжение даже женевского формата их не интересует. Они много говорят о том, что вот, мол, астанинский формат, сочинская встреча они как бы противоречат переговорам в Женеве. Но это неправда".
В Штатах приглашение организаторов получили, но до сих пор не ответили на него. Впрочем, время до начала конгресса еще есть. Он откроется завтра утром. В зале пленарных заседаний идут последние приготовления.
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