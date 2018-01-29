Футболист Тарасов и модель Костенко обвенчались

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов и вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко обвенчались в одном из московских храмов. Пара объявила о помолвке в декабре 2017 года, а 9 января поженилась.

О помолвке Тарасова и Костенко стало известно из Instagram, в котором пользователи выкладывают фото с хэштегом "Тарасовы". Судя по нему, на помолвке также присутствовали партнеры Тарасова по "Локомотиву" братья Алексей и Антон Миранчуки. А сейчас пара отмечает торжество, на котором присутствуют певец Николай Басков, актер Виталий Гогунский и другие.

Для Тарасова этот брак стал уже третьим. Ранее он был женат на Оксане Осинкиной. Затем Тарасов женился на Ольге Бузовой.