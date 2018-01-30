Женщине, потерявшей ногу по вине врачей, поликлиника выплатит 100 тысяч рублей

В городе Усть-Илимск Иркутской области суд постановил взыскать 100 тысяч рублей с городской поликлиники N2 в пользу пациентки, которая лишилась ноги из-за некачественно оказанных медицинских услуг, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе горсуда, в январе 2017 года женщина обратилась в поликлинику с жалобами на боль и отек правой стопы. Она получила направление на госпитализацию в хирургическое отделение городской больницы, но в приеме там отказали по причине отсутствия мест.

Женщина снова обратилась в поликлинику, где врач-хирург перенаправил ее на консультацию к терапевту и ревматологу. В результате пациентка смогла попасть к специалисту лишь через 10 дней, и тот вернул ее обратно к хирургу для решения вопроса с госпитализацией.

После безуспешных попыток консервативного лечения женщине была проведена ампутация правой ноги на уровне верхней трети бедра.

Лечебные учреждения исковые требования не признали, заявив, что дефектов оказания медицинской помощи допущено не было.

По данным суда, убедительных фактов наличия каких-либо дефектов в оказании медпомощи Усть-Илимской городской больницей экспертиза не выявила. Однако установлено, что при первичном и повторном осмотрах врачом-хирургом поликлиники был установлен ненадлежащий диагноз.