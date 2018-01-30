МОК допустил к Олимпиаде пожизненно отстраненного Чудинова

Известный российский скелетонист Сергей Чудинов, которого Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах, сможет поехать на Игры-2018 в Пхенчхан в качестве тренера. Такое противоречивое решение принял МОК.

Чудинов сейчас начал тренерскую карьеру и, согласно информации Олимпийского комитета России, Чудинов в Южной Корее он должен быть единственным наставником для российских скелетонистов, сообщает Спортс.Ru.

В качестве действующего спортсмена Чудинов был пожизненно отстранен от Олимпийских игр за то, что его имя упоминалось в так называемом списке "Дюшес", фигурировавшем в докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентсва Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Результаты Чудинова в Сочи (5-е место в личных стартах) были аннулированы. Но атлет, как и ряд его товарищей по команде, отстраненных МОК, подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о пожизненной дисквалификации. Решения по отстраненным атлетам из России пока не озвучены.