Вторая за месяц Суперлуна после затмения покажется большой и красной

Большая и красно-бурая Луна взойдет на небе 31 января. Это уже второе Суперлуние с начала 2018 года: первое было 2 января. Хотя подобные явления происходят каждый год, но такие близкие совпадения происходят довольно редко.

Как сообщается в "Фейсбуке" Московского планетария, 31 января будет еще и полное затмение Луны. В результате этого видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8 процентов.

При этом момент полнолуния 31 января практически совпадет с окончанием лунного затмения, полная фаза которого продлится с 14-48 до 18-11 по московскому времени.

В Москве красно-бурая Суперлуна взойдет над горизонтом после 17 часов, уже после затмения. Поэтому, если не помешают облака и метель, в течение часа (примерно до 18:11) можно будет наблюдать, как постепенно с диска Луны исчезает красноватый оттенок, поясняют астрономы.

Увидеть лунное затмение смогут жители практически всей территории России. При этом вся полная фаза затмения будет хорошо видна за Уралом, а все теневое затмение от начала до конца – в Сибири, восточнее реки Иртыш.

Наилучшие условия для наблюдения затмения в России сложатся на Дальнем Востоке, где наибольшая фаза произойдет вблизи местной полуночи на большой высоте над горизонтом.