Выделенных полос в Москве станет больше в разы

Полос для общественного транспорта в Москве станет больше: в ближайшие два года в городе появятся десятки километров новых "выделенок". Это позволит сократить время в пути и интервалы движения для двухсот маршрутов. Где проложат самый длинный "зелёный коридор" для автобусов, и какие ещё улицы включат в программу?

— Нужны ещё городу выделенные полосы?

— Очень нужны! Очень удобно, меньше тратится времени на поездку на работу.

Призывы пассажиров услышаны: в Москве появится ещё 42 километра выделенных полос для общественного транспорта.

— Здорово, когда есть выделенные полосы: садишься на автобус, быстро добираешься, практически он идёт без пробок.

Вздохнули с облегчением и водители автобусов: теперь они успевают везде по расписанию даже в часы пик.

"Когда полос выделенных не было, все — и машины, и автобусы — стояли в одной и той же пробке. Движение было затруднено. А пустая выделенная полоса, предназначенная только для общественного транспорта, даёт преимущество", — говорит водитель автобуса Алексей Колобаев.

По оценкам экспертов, такая схема движения увеличивает среднюю скорость общественного транспорта примерно на 15 процентов. На четверть снижается число ДТП с их участием.

Преимущество таких полос особенно заметно утром, когда люди едут на работу, и вечером, когда они возвращаются домой. Обычные машины стоят в пробке, скорость движения — 5-10 километров в час. А вот автобусы, троллейбусы или такси спокойно едут по своей полосе, не снижая скорости.

В первую очередь дорогу общественному транспорту дадут на загруженных трассах и улицах, где проходят самые востребованные москвичами маршруты. Общая протяженность таких полос составит почти 330 километров.

Самая длинная из них — больше 16 километров — пройдет по улице Минская, Ломоносовскому, Нахимовскому проспекту, Коломенскому проезду и улице Новинки. Кроме того, время в пути сократится на Калужском шоссе, Свободном проспекте, Большой Черкизовской улице и на Академика Королёва.

"Ввод выделенных полос позволит 198 маршрутам общественного транспорта ехать быстрее, а также сократить интервалы движения. Москвичи смогут быстрее добраться в любую точку города, а также более точно планировать время в пути", — рассказал заместитель руководителя дирекции ГКУ ЦОДД Сергей Назаров.

Кроме того, поедут быстрее и машины экстренных служб. Врачи скорой помощи или спасатели МЧС смогут раньше добираться к месту ЧП. А вот остальным водителям придётся потесниться.

"Когда город делает выделенные полосы, он как бы говорит: дорогой автомобилист, если ты в гипермаркет за продуктами — то, конечно, за рулем. А в центр города — все-таки лучше на метро или на автобусе", — объясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Новые полосы будут вводить постепенно в течение двух лет.