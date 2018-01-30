Хоккейная сборная из России назвала причину пропуска открытия Олимпиады-2018

Олимпийская команда России по хоккею не примет участия в церемонии открытия Олимпийских игр-2018 из-за ранее составленного графика игр. Стало известно, что хоккеисты из России прибудут в Олимпийскую деревню спустя несколько дней после того, как пройдет церемония открытия Игр.

Как сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России, график российской команды составлен таким образом, что сначала спортсмены 10 февраля сыграют контрольный матч с командой Кореи, и только после этого – 11 февраля, приедут в Олимпийскую деревню.

Напомним, что старт Олимпиаде-2018 будет дан 9-го февраля. Российские хоккеисты а рамках группового этапа проведут игры с командами Словакии, Словении и США. Встречи состоятся 14, 16 и 17 февраля соответственно.